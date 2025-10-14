İzmir Kemalpaşa merkezli Ada Pres Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti., Kardemir, Kocaer ve Ağır Global gibi büyük firmalarla çalışmasına rağmen konkordato başvurusunda bulundu.

Ada Pres konkordato ilan etti

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ada Pres Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti., ve Tuğçe Şahin’in başvurusu üzerine 3 ay süreli geçici mühlet kararıyla konkordato ilan etti.

Firma ne iş yapıyor?

Ada Pres; metal kaynak, pres ve metal işleme işleri yürütüyor. Firmanın Manisa’da da bir şubesi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarına göre çalışan sayısı 10-50 arasında değişiyor.

Büyük firmalarla çalışıyordu

Ada Pres, sektörün önemli firmalarına iş yapıyordu:

Kardemir Çelik Sanayi

Kocaer

Habaş

Tatçelik

9 Ekim 2025 itibariyle geçerli olan mühletin denetimini, geçici konkordato komiseri olarak atanan Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker yürütecek.

Mahkeme, 26 Aralık 2025 günü saat 11:00’de sürecin devamına karar verecek.