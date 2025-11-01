İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, canlı güvenlik kameraları üzerinden yapılan takip sonucu Şehit Mehmet Mahallesi’ndeki metruk bir binada düzensiz göçmenlerin saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saklanan Sudan, Senegal, Eritre, Filistin ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemleri sonrasında İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: haber merkezi