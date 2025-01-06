İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan mezarlık ihtiyacına çözüm bulmak için 2025 yılında 5 ilçede toplam 282 bin metrekarelik yeni mezarlık alanını defin hizmetine açacak.

İzmir’de mezarlık alanları artacak: 2025’te 40 futbol sahasına eşdeğer yeni alanlar

İzmir, her yıl artan nüfus ve yoğun göç nedeniyle mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla 5 ilçede toplamda 282 bin metrekarelik mezarlık alanını halkın hizmetine sunacak. Bu yeni alanlar, yaklaşık 40 futbol sahası büyüklüğünde olacak ve kentin mezarlık ihtiyacına ciddi bir çözüm getirecek.

İzmir’de mezarlık alanları yetersiz kalıyor: Çözüm için adımlar atılıyor

İzmir, yılda ortalama 36 bin kişinin defnedildiği bir şehir olarak, her yıl yaklaşık 150 dönüm yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ihtiyacı karşılamak adına çeşitli ilçelerde yeni mezarlık alanları açmayı sürdürüyor. 2024 yılı itibarıyla birçok yeni alan halkın kullanımına sunuldu. 2025 yılında ise Bornova, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde toplamda 282 bin metrekarelik yeni mezarlık alanı hizmete girecek.

Yeni mezarlık alanları nerelerde olacak? İzmir’in 5 ilçesine büyük yatırım

2025’te açılacak mezarlık alanlarının dağılımı şu şekilde olacak:

Bornova Kayadibi Mahallesi: 100 bin metrekare

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi: 60 bin metrekare

Kemalpaşa Akalan Mahallesi: 5 bin metrekare

Menemen Yayla (Emiralem) Mahallesi: 93 bin metrekare

Seferihisar Turgut Mahallesi: 24 bin metrekare

Bu yeni alanlar, İzmir’in büyüyen mezarlık ihtiyacına cevap vermek için büyük bir önem taşıyor.

Yeni mezarlık alanları için hazırlıklar sürüyor: 900 bin metrekare tahsis edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 ilçede daha yeni mezarlık alanları için çalışmalarına devam ediyor. İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun onayıyla, Buca Zafer, Kemalpaşa Damlacık, Torbalı Çapak, Menemen Yahşelli gibi birçok bölgede 900 bin metrekarelik yeni mezarlık alanı için tahsis işlemleri sürüyor. Ayrıca, Karşıyaka Sancaklı Mahallesi'ndeki Doğançay Mezarlığı'nın genişletilmesi için de onay bekleniyor.

İzmir’de cenaze hizmetleri güçleniyor: Yeni mezarlık alanları ile destek sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. İzmir’de her ay yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Elitaş, "Yeni mezarlık alanları büyük önem taşıyor. Belediyemiz, yaklaşık Konak ilçesi büyüklüğünde 22 milyon metrekarelik mezarlık alanına sahip" dedi. Ayrıca, il dışına cenaze nakil hizmetleri de sağlandığı bilgisini verdi.