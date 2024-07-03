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Kutlamalar sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı. İzmir'deki bu unutulmaz gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Galibiyetin ardından İzmir'de adeta bayram havası yaşandı. Ellerinde meşale ve Türk bayrakları taşıyan kalabalık, araçlarıyla konvoy yaparak A Milli Takım 'ın başarısını kutladı. Coşkulu kalabalığın sevinci gece boyunca sürdü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir zafer kazandı. İzmir Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da bu galibiyet büyük coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek son 16 turunda büyük bir zafer kazandı.

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