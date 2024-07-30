2017 yılından bu yana İzmir Serbest Mimarlar Derneği (SMD) tarafından düzenlenen MERHABA Yarışması, İzmir’deki üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencilerinin diploma projeleri ile katıldığı prestijli bir etkinlik. Bu yılki yarışma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen serbest mimarlar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen jüri toplantısı ile sonuçlandı.

Jüri üyeleri ve katılımcılar

İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanı Dürrin Ulema’nın başkanlık ettiği jüri toplantısına Gözde Susam İnanç, Noyan Umur Vural, Gökhan Çelikağ, Ali Hızıroğlu, Can Şimşek, Ali Olgu Ceylan, Meral Oğuz Bol, Prof. Nurbin Paker Kahvecioğlu, yedek jüri üyesi Pınar Devrim Önemli ve raportör Yağmur Kaynak katıldı. Değerlendirme sonucunda, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları Emirhan Sarıhan ve Firdevs Özer ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunu Sıla Azra Özdemir’in projeleri ödüle layık görüldü.

Genç mimarlar için büyük destek

İzmir SMD üyeleri, jüri üyeleri, mimarlık fakülteleri bölüm başkanları ve Serbest Mimarlar Dernekleri Federasyonu (SMDF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Petra sponsorluğunda Urla 50’de düzenlenen özel bir yemekte bir araya geldi. İzmir SMD Yönetim Kurulu Başkanı Dürrin Ulema, “Mesleğe yeni adım atan mimarları yüreklendirmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle meslektaşlarımızla bir araya gelerek hasret gideriyoruz. Mimarlık mesleğine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Federasyon toplantısı İzmir’de gerçekleşti

Etkinlikler kapsamında, Serbest Mimarlar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı da Urla Hiç Lokanta’da yapıldı. Ulema, bu toplantıda Türkiye’nin farklı illerinden serbest mimarlarla ortak çalışma programı oluşturduklarını belirtti. Mimarlığın geleceğini masaya yatırarak, mimarların sorunlarını gündeme getirip çözümler üretmeye odaklandıklarını ifade etti.