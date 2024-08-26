İzmir Trafik Birimleri, 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına dair detaylı bir rapor yayımladı. Bu rapor, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların azaltılması amacıyla önemli veriler sunuyor.

Kazaların dağılımı nasıl?

Gündüz kazaları

Yaralanmalı trafik kazalarının %63’ü gündüz saatlerinde gerçekleşti. Bu oran, gün ışığında trafikte daha yüksek bir risk olduğunu ve özellikle gün içinde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Gece kazaları

%37’si gece saatlerinde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan kazaların oranı, sürücülerin karanlık koşullarda daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Kaza türleri ve ihlaller

Işık ihlali: Işık ihlali nedeniyle yaşanan kazalar %2 oranında oldu. Kavşak ihlali: Kavşak ihlali kaynaklı kazalar %12 oranında gerçekleşti. Arkadan çarpma: Arkadan çarpma kazaları %8 oranında görüldü. Yandan çarpma: Yandan çarpma kazaları %33 oranında tespit edildi. Diğer kazalar: Yaralanmalı kazaların %21’i çeşitli diğer nedenlerden kaynaklandı.

Motosiklet ve yaya kazaları

Motosiklet kazaları: İzmir'de yaşanan yaralanmalı kazaların %65’i motosikletlerle gerçekleşti. Yaya kazaları: Yaya kazaları %14 oranında gerçekleşti.

Raporda verilen veriler, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek için çeşitli önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle:

Gündüz ve gece saatlerinde dikkat: Sürücülerin her iki zaman diliminde de dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekli.

Sürücülerin her iki zaman diliminde de dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerekli. Kavşak ve ışıklara uyum: Kavşaklarda ve trafik ışıklarında kurallara uyulması kazaların azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Kavşaklarda ve trafik ışıklarında kurallara uyulması kazaların azaltılmasında önemli rol oynuyor. Motosiklet ve yayalar için güvenlik: Motosiklet kullanıcılarının kask takmaları ve yayaların trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.