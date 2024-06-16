İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonucunda sürücü AG ve yanındaki O.Ö. yaralandı. Kazanın detayları şu şekilde:

Kaza, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Liman Caddesi'nde saat 02.30 sularında meydana geldi. AG'nin yönetimindeki 45 ALC 229 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viraj levhasına çarptı. Motosiklet savruldu ve takla attıktan sonra çalılara çarparak durdu. Kazada sürücü AG ve yanındaki O.Ö. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. O.Ö., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, AG ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AG'nin durumu ağırdı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak detayları araştırmaya devam ediyor.