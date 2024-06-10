İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım atan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerle dikkat çekiyor. Son denetimlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, kaçak sigaralar ve ruhsatsız silahlar, şehrin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdidin bertaraf edilmesini sağladı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Motosikletli Polis Timleri'nin denetimlerinde 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, 411 gram narkotik madde ve 4 bin 826 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu önemli operasyonlar, şehrin sokaklarında dolaşan tehlikeli silahların ve uyuşturucu maddelerin azaltılmasına yönelik etkili bir adım oldu.

Kaçak Sigara ve Çalıntı Motosikletler Tespit Edildi

Denetimlerde ayrıca 675 paket kaçak sigara ve 1 çalıntı motosiklet bulundu.

Aranan Şüpheliler Yakalandı

Gövde Metni: Denetimler sonucunda 19'u kesilmiş hapis cezası olmak üzere toplamda 89 aranan şüpheli yakalandı.