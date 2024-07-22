MAPEG, İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahasının mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edileceğini duyurdu. İhale başvuruları, belirtilen tarihte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda yapılacak.

Resmi Gazete'de duyuruldu

İzmir'de yer alan 2. grup küçük alan maden sahası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Bu önemli gelişme, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyuruldu.

İhale süreci ve başvuru detayları

İhale edilecek sahalara ilişkin detaylar, ihale tarihinden en az 15 gün önce MAPEG’in resmi internet adresinde yayınlanacak. İhaleye katılmak isteyen ruhsat sahipleri, belirtilen tarihte saat 09.00-09.30 arasında başvurularını MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda doğrudan ihale komisyonuna iletecekler.

İhale bilgileri ve katılım şartları

İhaleye katılım şartları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye MAPEG’in resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Başvuruların doğrudan komisyona yapılması gerekliliği, sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla belirtilmiş.