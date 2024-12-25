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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Sercan D.'nin ilk ifadesinde cinayeti aralarındaki husumetten dolayı işlediğini söylediği belirtildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, Sercan D.'yi suç aleti tabancayla kısa sürede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakaladı.

Ekipler, Selman Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selman Başer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'dan geldiği öğrenilen Sercan D.'nin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer'e 11 el ateş ettiği öğrenildi.

Sancaktepe’de denetimden kaçan sürücü ve ailesinden polise saldırı

Sancaktepe’de denetimden kaçan sürücü ve ailesinden polise saldırı

Olay, Beydağ ilçesinde saat 09.00 sıralarında İstiklal Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık iki ay önce Beydağ Müftülüğü'nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen husumetlisi Sercan D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

İzmir'de Selman Başer (38), veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı Müftülük te husumetlisi Sercan D.'nin (31) silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Sercan D., yakalanıp, gözaltına alındı.

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