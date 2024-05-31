Dünya genelinde 13-15 yaş arası milyonlarca gencin tütün kullanımıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. İzmir Valiliği, Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir'in çeşitli ilçelerinden 400'e yakın muhtar katıldı.

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele stratejileri üzerine çeşitli oturumlar ve interaktif atölye çalışmaları düzenlendi. İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan'ın oturumu açmasıyla başlayan etkinlikte, muhtarlar bağımlılıkla mücadelede toplumun önemli bir rol üstlenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, muhtarlardan bağımlılıkla mücadelede toplumun kılcal damarlarına ulaşarak öncü olmalarını istedi.

Katılımcılara, bağımlılığın sağlık üzerindeki etkileri, önleme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verildi. Uzmanlar ve sağlık çalışanları, bağımlılıkla mücadelede toplumun nasıl harekete geçebileceğini anlattılar. Ayrıca, kumar bağımlılığı, koruyucu ve önleyici tedavi seçenekleri, bağımlılığın yasal boyutları gibi konular ele alındı.

Etkinliğin sonunda, canlı bir soru-cevap oturumu ve interaktif bir Kahoot oyunu düzenlendi. İzmirli muhtarlar, bilgilerini test etme ve eğlenme fırsatı buldular. Yarışmanın kazananlarına çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca, fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan sanat sergisi ve ilgi çekici etkinlikler de katılımcıları bekliyor.