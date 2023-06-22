Pandemi sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki kararla ilgili İzmir'de düzenleme yapıldı. İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlaması ile birlikte kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e aldı. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi. Yeni düzenlemeyi turizmciler olumlu karşılarken, otel ve eğlence mekanlarının iç içe olduğu bölgelerde desibel sınırına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.



‘SUİSTİMAL EDİLMEMELİ’

Müzik yasağı uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, suistimal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Hiç kimseyi rahatsız etmeden müzik yayınının yapılabilir olduğunu, turizm için bir ürün olduğunu yetkililere daha önce bildirmiştik. Memleketimiz için düzenleme iyi oldu ancak suistimal edilmemesi lazım. Çünkü, turistlerimiz, iç ve dış turizmdeki tatilcilerimiz Çeşme’ye veya diğer bölgelerimize dinlenmeye ve eğlenmeye geliyor. Dolayısıyla eğlenenlerle, dinlenenlerin mutlu olması lazım. Onları mutsuz edecek olumsuzluk da turizme, tatilcilere ve bizlere zarar verir. Olumlu havanın hepimiz için düzgün kullanılması, suistimal edilmemesi ve gereken kurallara uyularak bunu ürün olarak pazarlamamız ve misafirlerimizi de ağırlamamız güzel bir durum. Özellikle dış turizmden gelenler için çok güzel bir uygulama. Otelciler olarak tek endişemiz, Alaçatı’da oteller ile eğlence yerleri iç içe. Hiç kimsenin diğerine rahatsızlık vermemesi gerekir. Verirse de ilgili yerlere ileterek çözüm arayışına gireceğiz" dedi.



'DOĞRU VE YERİNDE BİR KARAR'

Yeni düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, “İnsanlar hem eğlenmeye hem de dinlenmeye geliyor. Açık alanlarda 01.00’a kadar olması iyi ancak 01.00’a kadar olan sürede gündüz de dahil olmak üzere kanunun belirlediği desibelin üstüne çıkmamaları lazım. Bazı işletmeler 'serbest' diyerek bunu yanlış anlayabiliyor. Kanunun belirlediği desibel sınırında olmasına dikkat edilmeli. Alaçatı’da oteller ve eğlence mekanları dip dibe. Eğlence mekanları bunlara dikkat etmeli. Çünkü buraya gelen insanlar otellerde kalıyor. Otellerdeki insanlar gürültüden dolayı kalmazlarsa eğlence mekanlarının da işi düşecektir. Kapalı alanlarda 04.00’a kadar dışarıya ses sızmayacak şekilde ve yine desibel sınırlarında devam etmeleri yönündeki kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



‘YENİ DÜZENLEME TURİZME KATKI SAĞLAYACAKTIR’

Düzenlemenin turizmin canlanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Çelikok, “İnsanlar gündüz geliyor, otele yerleşiyor. Daha sonra denize, plaja ve eğlenceye gidiyorlar. Akşam yemeğinden sonra da eğlenmek istiyorlar. Herkes otelde uyumaya gelmiyor. Çoğu eğlenmek için tatile geliyor. Bunun eğlence mekanlarına, esnafa, otellere faydası oluyor. Desibel sınırı aşılmadığı sürece yeni düzenleme turizm katkı sağlayacaktır. Kurallar dikkat edildiği sürece herkes kazanır ve güzel bir turizm sezonu geçiririz" diye konuştu.