İzmir’de 1-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı.
Kent genelinde 11 farklı iş yeri ve eve baskın yapıldı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Narkoalan timleri, 1-14 Ekim 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.
Kent genelinde 11 farklı iş yeri ve eve yapılan baskınlarda;
-
103 gram bonzai,
-
14 gram kokain,
-
14 gram metamfetamin,
-
849 adet sentetik hap,
-
17,91 gram esrar,
-
3 hassas terazi,
-
15 bin 50 TL nakit para,
-
3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek
ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
29 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarilerden;
-
5 yıl 10 ay,
-
15 yıl 10 ay,
-
8 yıl 4 ay
cezası olan 3 kişi de yakalandı.
Yetkililerden Açıklama
İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.