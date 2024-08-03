İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç'nin (48) avukatı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine yaptığı itiraz sonucu müvekkilinin tahliye edilmesini sağladı. Mahkeme, S.Ç'nin tutukluluk halinin devamına gerek olmadığına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri ile iki iş insanının dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine, özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında soruşturma başlatmıştı. 27 Haziran'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden Hatice Ö., aşırı ilaç kullanımından dolayı hastaneye başvurmuş ve ardından yüksek güvenlikli bir psikiyatri kliniğinde tedaviye alınmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Hatice Ö., tutuklanmıştı.

Yaklaşık 300 milyon lira dolandırdı iddiası

S.Ç. ve Hatice Ö.'nün tüm mal varlıklarına el konulmuş, aynı bankanın şubesinde çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Hatice Ö.'nün mağdurlara, paralarını kur korumalı mevduat ve fiziksel altın alımı vaadiyle topladığı ve yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.