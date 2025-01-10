Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Nitelikli ve Çağdaş Eğitim Çalıştayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde eğitimde çözüm önerilerinin tartışıldığı kapsamlı bir etkinlik oldu.

Eğitimde yeni perspektifler sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği Nitelikli ve Çağdaş Eğitim Çalıştayı, 168 katılımcıyı bir araya getirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, eğitime dair inovatif çözümlerin geliştirilmesi için bir platform sağladı. Çalıştayda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Eğitim-İş, Ege ODTÜ Mezunları Derneği, İzmir Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) da bulunduğu tertip komitesinin katkıları dikkat çekti.

“Katılımcı anlayış eğitime yön verecek”

Çalıştayın açılış konuşmalarını İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yaptı. Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler, çalıştayın amacını vurgularken, koordinatör Can Güvenir formatla ilgili detayları paylaştı. Katılımcılar, eğitimde erişilebilirlikten spor ve kültür-sanata, bilim-teknolojiden ortak değerlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede çözüm önerileri geliştirdi.

Çözüm önerileri geliştirildi

Çalıştayın oturumları, profesyonel koçlar eşliğinde yürütüldü. Her oturumda mevcut durum analizleri yapılırken, somut çözüm önerileri ve yenilikçi proje fikirleri ortaya kondu. Bu fikirlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılması hedefleniyor.