İzmir'de Narlıdere'den Güzelbahçe istikametine giden otoyolda, bant aktarımı çalışmaları nedeniyle yol kapatıldı. Bu durum, sürücülerin trafik akışında dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Yeni trafik düzeni

Yol çalışmaları sebebiyle Narlıdere'den Güzelbahçe yönüne giden orta ve sol şeritler kapatıldı. Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne giden araçlar için ise emniyet şeridi ve sağ şerit açık bırakıldı. Sürücülerin, bu yeni düzenlemeye dikkat ederek seyahat etmeleri önem taşıyor.

Yol kullanıcılarına önemli hatırlatma

Güzergahı kullanacak olan tüm yol kullanıcılarının, yol çalışmaları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları öneriliyor. Trafik akışının sağlanabilmesi için kurallara riayet etmek, hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini artıracaktır.