İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu öğrencilerinin, teknoloji tasarım dersinde kent mimarisiyle ilgili tasarladıkları eserler sergilendi.

Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkesinnde gerçekleştirilen sergi açılışına, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sergide, öğrencilerin teknoloji tasarım dersinde kent mimarisiyle ilgili tasarladıkları eserler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Fatma Suna Düz, burada yaptığı konuşmada, insanların bilinçsizliğinden kaynaklı çarpık kentleşme ve ağaçlık alanların azalması gibi bir sorunla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, bu sergide farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Fatma Suna Düz, katkılarından dolayı okul müdürü Betül Topçuoğlu ve öğretmenleri Cansever Keskin ve emeği geçenlere teşekkür etti.



