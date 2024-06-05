Dünya Çevre Haftası'nı kutlamak adına düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine, suyun kaynağından musluklara uzanan yolculuğunu gözler önüne serdi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün idaresindeki Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden öğrenciler, İzmir'in sağlıklı ve temiz içme suyu üretim sürecine tanıklık etti.

Tesis sorumlusu Engin Erçetin'in rehberliğinde gerçekleşen gezide, öğrencilere İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir'in su kaynakları hakkında kısa bir sunum yapıldı. Ardından, tesisin havalandırma, hızlı karıştırma, durultucu ve kum filtreleri üniteleri incelendi ve Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun şebekeye iletilmeden önceki arıtma süreci detaylı bir şekilde anlatıldı.

Geziye katılan öğrencilerden Alperen Tekin, suyun temizlik ve berraklık aşamalarını görmenin etkileyici olduğunu belirtirken, "Musluk suyunun tadına baktık, çok güzeldi. Musluğumuzdan akan su daha iyi ve daha mineralli" dedi. Diğer bir öğrenci İrem Can ise, "Musluk suyunun aslında daha sağlıklı olduğunu öğrendim. Paket suya olan yanlış bilgimi düzelttim" şeklinde konuştu.

Geziye katılan öğretmen Esra Yüksel ise, öğrencilerin suyun yolculuğunu gözlemleyerek öğrenmelerinin eğlenceli ve öğretici bir deneyim olduğunu vurgulayarak, İZSU Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.