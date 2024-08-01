İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda öğretmenlere yönelik yeni bir düzenlemeye gidiyor. Artık özel okullarda görev yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri de kamudaki meslektaşları gibi indirimli toplu ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Başvurular çok yakında başlayacak

Özel okul öğretmenlerine yönelik bu yeni uygulama, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınmasıyla başlayacak. Öğretmenler, kent içi toplu ulaşım araçlarında kullanacakları Öğretmen İzmirim Kart için başvuruda bulunabilecek.

Bu düzenleme kapsamında, özel okul öğretmenleri ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İzmir Metro ve Tramvayı, İZDENİZ ve Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da indirimli seyahat edebilecek. 5580 sayılı kanun kapsamında örgün eğitim veren temel eğitim kuruluşlarında çalışan öğretmenler, Öğretmen İzmirim Kart başvurusu yaparak bu imkandan faydalanabilecekler.

Başvurular şahsen yapılacak olup, gereken belgeler ve başvuru noktalarına ilişkin bilgilere www.izmirimkart.com.tr adresinden ulaşılabilir. Başvuruların başladığı tarih 5 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.