Türkiye İşçi Partisi (TİP), İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 18 okulun çeşitli alanlarını 5 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleye karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklama, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Öv-Der İzmir Şube Başkanı Behram Kaya ve Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan’ın da katıldığı etkinlikte, okulların ranta açılmasına sert tepki gösterildi.

İhaleye karşı çıkan tepkiler

TİP ve sendikalar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardaki bahçeleri, spor salonlarını ve diğer alanları kiralama kararını eleştirdi. Açıklamada, AKP iktidarının kamusal alanları sermayeye açtığı ve eğitim alanının ticari bir meta haline getirildiği vurgulandı. İhale sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işbirliği protokolü çerçevesinde başlatıldığı belirtilerek, İzmir’in bu tür uygulamalarla hedef alındığı ifade edildi.

Güvenlik ve eğitim sorunları

İhaleye tepki gösterenler, okulların güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti. İnönü Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi yatılı okulların kiraya verilmesinin, güvenlik sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Ayrıca, eğitim alanlarının ranta açılmasının, Türkiye’nin eğitimdeki mevcut kötü durumunu düzeltmeyeceği ifade edildi.

Hukuki ve eğitim sorumluluğu

TİP ve sendikalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na atıfta bulunarak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü’ne ihale sürecini durdurma çağrısı yaptı. Kamu eğitim alanlarının, bilimsel ve güvenli eğitim sağlama amacıyla kullanılmasının anayasal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

Tüm İzmirli yurttaşlara ve velilere, çocukların geleceği için okullara sahip çıkma çağrısı yapıldı. TİP ve sendikalar, eğitim alanlarının ranta açılmaması için mücadele edeceklerini duyurdu.