İzmir’in Karabağlar ilçesinde, eşi Zehra Barbak’ı (37) kıskançlık yüzünden öldüren Kayhan Barbak (39) hakkında açılan davanın ilk duruşmasında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Kayhan Barbak, savunmasında bıçaklama anını hatırlamadığını ve bipolar bozukluk tedavisi gördüğünü belirtti.

Olayın detayları

25 Aralık 2023 tarihinde İzmir'in Vatan Mahallesi'ndeki evlerinde gerçekleşen olayda, Kayhan Barbak, eşi Zehra Barbak ile bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Zehra Barbak’ı üç yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Zehra Barbak, kanlar içinde yardım çağrısında bulunurken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ekipleri, Kayhan Barbak’ı suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

Bipolar bozukluğu öne sürüldü

Duruşmada, Kayhan Barbak, savcılıktaki ifadesini tekrar ederek bıçaklama anını hatırlamadığını ve bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullandığını belirtti. Ayrıca, tartıştıkları sırada çok alkollü olduğunu, eşinin arkasından balkondan baktığını ve çocuğunu uyutmaya çalıştığını ifade etti. Barbak, savunmasında kayınvalidesi Naime Özkan ve eşi Rafet Özkan’ı suçlayarak aralarındaki sorunların bu kişilerden kaynaklandığını öne sürdü.

Zehra Barbak’ın annesi Naime Özkan ise, Kayhan Barbak’ın savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisinin ve eşinin Kayhan Barbak’a bakmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Özkan, Kayhan Barbak’tan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma ertelendi

Duruşma savcısı, Kayhan Barbak’ın tutuklu yargılanmasının devamını talep etti. Sanık ise tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmada salonun hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.