Bu yıl 11.’si düzenlenen OLIVTECH - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, 23-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, zeytin ve zeytinyağı sektörünün tek uluslararası ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor. Fuara, Türkiye'nin 33 şehrinden 6 bin 923 yerli ve 57 farklı ülkeden bin 624 yabancı ziyaretçi katıldı. Toplamda 8 bin 547 ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Fuarın ilk iki günü sadece sektör profesyonellerine açıkken, son gün halka da açıldı. Etkinlik süresince akademisyenler, uzmanlar ve şefler, çeşitli söyleşilerle katılımcılarla buluştu. Ayrıca, ziyaretçiler zeytinyağı tadım etkinlikleri sayesinde doğru bilgi edinme fırsatı yakaladılar. OLIVTECH Fuarı'nda makine üreticileri birçok iş birliği anlaşmasına imza atarak önemli ticari bağlantılar kurdular.

İzmir Kahve Fuarı sektörde fark yarattı

İzmir, kahve ticaretindeki köklü geçmişiyle dikkat çekerken, İzmir Kahve Fuarı - Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarı ile bu yıl da büyük bir ilgi topladı. 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen fuar, hem sektör profesyonellerini hem de kahve tutkunlarını bir araya getirdi. Fuarın ilk iki günü sadece profesyonellere açıktı ve bu süreçte katılımcılar, kahve makinalarından yeşil çekirdeğe kadar geniş bir ürün yelpazesi sundular.

Toplamda 9 bin 365 kişinin ziyaret ettiği fuar, 42 ilden ve 27 ülkeden katılımcıları ağırladı. Sektörün önde gelen isimleri çeşitli paneller ve etkinliklerle bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. İzmir Kahve Fuarı, katılımcılara uluslararası iş bağlantıları kurma ve ihracat potansiyellerini artırma fırsatı sundu. Sektör temsilcileri, fuarın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek sektöre katkı sağlamaya devam edeceğini belirttiler.

İzmir'deki bu iki büyük fuar, hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri ağırlayarak şehir ekonomisine ve sektörlere önemli katkılarda bulundu. Gelecek yıllarda daha fazla katılım ve ilgiyle büyümeye devam edecek olan bu etkinlikler, sektördeki konumlarını sağlamlaştıracak.