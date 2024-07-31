İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), toplumsal sorumluluk alanındaki kararlılığını sürdürerek, 17 Temmuz 2024 tarihinde Narlıdere Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu iş birliği, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Toplumsal duyarlılık ve dayanışma ruhu

İYTE'nin bu girişimi, yaşlı bireylerin toplumla daha derin bağlar kurmasını sağlayacak ve onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda, İYTE öğrenci toplulukları ile düzenlenecek çeşitli kültürel etkinlikler, nesiller arası etkileşimi ve paylaşımı artırarak toplumsal bütünleşmeyi teşvik edecek.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan açıklama

Protokol imza töreninde konuşan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “İYTE olarak sadece bilimsel alanda değil, toplumsal sorumluluklarımız doğrultusunda da öncü bir rol üstleniyoruz. Öğrencilerimiz ve akademik kadromuz ile birlikte yaşlılarımızın sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamayı ve onların zengin bilgi birikimlerinden faydalanmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile daha güçlü ve dayanışma dolu bir toplum inşa etme yolunda önemli bir adım atıyoruz. Kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.