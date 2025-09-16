İZBAN’ın Karşıyaka istasyonunda yaşanan olayda, teknik personel kıyafeti giyen bir kişi, yolcular asansöre bindikten sonra cihazı durdurarak içeride mahsur kalmalarına neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şüpheli, yanında getirdiği özel anahtar ile asansör kapısını açtı, ardından ayağıyla kapının kapanmasını engelleyerek acil durum düğmesine bastı. Asansörde mahsur kalan 4 yolcudan birinin bedensel engelli, diğerinin ise 70 yaşlarında olduğu öğrenildi. İstasyondaki görevlilerin müdahalesiyle yolcular kurtarıldı.

Aynı yöntemle tekrar denedi

Kameralardan kimliği tespit edilen ve fotoğrafları güvenlik görevlilerine dağıtılan şüpheli, iki gün sonra bu kez Nergis istasyonunda aynı yöntemi denedi. Ancak bu kez güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde olay anında yakalandı.

C.C. isimli şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.