İzmir'de Operasyon Ajandadaki Detaylar Tefeciyi Yakalattı!

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Gözaltına alınan H.M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Düğün yolunda trajik kaza! Aile yok oldu!

Düğün yolunda trajik kaza! Aile yok oldu!

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda, şüphelinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetlerinde kullandığı 2 ajanda , 2 tapu, 14 senet, 1 tüfek ve 4 dolu kartuş bulundu. Ajandalarda, borç verdiği kişilerin detaylı bilgilerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyon unda H.M. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, H.M.'nin tefecilik yaptığı tespit edildi.

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