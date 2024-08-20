İzmir'de Operasyon Ajandadaki Detaylar Tefeciyi Yakalattı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda H.M. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, H.M.'nin tefecilik yaptığı tespit edildi.
Eve baskın düzenlendi
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda, şüphelinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetlerinde kullandığı 2 ajanda, 2 tapu, 14 senet, 1 tüfek ve 4 dolu kartuş bulundu. Ajandalarda, borç verdiği kişilerin detaylı bilgilerinin kaydedildiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan H.M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA