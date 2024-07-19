İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Optimum AVM'de, otopark girişinde beklenmedik bir kaza yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 35 BIM 648 plakalı bir otomobilin üzerine beton tavan kalıbı düştü. Şans eseri, sürücü yara almadan kurtuldu.

Beton kalıbı aracın üzerine düştü

Olay sırasında otoparka giriş yapmaya çalışan otomobilin sürücüsü büyük bir korku yaşadı. Beton kalıbının düşmesiyle otomobilin ön camı kırıldı ve araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Sürücü, panikle kendisini otomobilden dışarı attı. Kaza sonrası olay yerinden çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.