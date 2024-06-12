İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangını çıktı.

Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait dört uçak, iki helikopter, 25 arazöz, beş su ikmal, dört dozer sevk edildi.

Yangın, 1,5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise soruşturma başlatıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun yangınla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ekiplerimizin de destek verdiği, Yukarı Narlıdere Mezarlığının üst tarafında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğümüze, İzmir İtfaiyemize ve komşu belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun."