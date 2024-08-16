İzmir Yamanlar’da devam eden orman yangını, geniş bir alanı tehdit ediyor. Doğançay ve Sancaklı mahallelerine ulaşan yollar, yangının yayılma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Yeni Girne Caddesi’nden Zübeyde Hanım Mahallesi’ne giden yol da ulaşıma kapatılarak zorunlu olarak otoyola yönlendirme yapılıyor. Bayraklı TOKİ 6. Etap konutlarına kadar ulaşan alevler nedeniyle bu bölgeye de erişim kısıtlandı.

Yangın yerleşim yerlerine ulaştı

Yangının şiddeti ve rüzgarın etkisiyle alevler Bayraklı TOKİ konutlarına kadar ilerledi. Bölge halkı büyük bir endişe içinde tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Mahallelerdeki kritik noktalara itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edilerek müdahaleler sürdürülüyor.