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Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi.

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Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

İlçenin Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını na ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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