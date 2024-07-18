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Yaralanan Dönertaş ve Dilsiz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını na müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.

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