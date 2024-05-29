İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı tedbirlerini yoğunlaştırdı. 900'den fazla orman gönüllüsüyle, erken müdahaleyle birçok yangın önlendi. Belediye, İzmir İtfaiyesiyle koordineli olarak 30 ilçede 62 istasyonda 300 araç ve bin 95 yangın söndürme personeliyle 24 saat hazır bekliyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de orman yangınlarına tankerlerle müdahale ediyor. Belediye tarafından sağlanan eğitimlerle köylüler, yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebiliyor.

Yangınlara müdahale hızı arttı

Tankerler, yangına müdahale hızını artırarak birçok yangının kontrol altına alınmasını sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, bu önlemlerin yangınlara müdahale hızını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Vatandaşlar uyarıldı

Yangınların büyük bir kısmı sigara izmaritlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle vatandaşlar tehlikeli atıkları doğaya bırakmamaları konusunda uyarıldı.

AİS ile vatandaşlar yangını bildirebiliyor

Akıllı İhbar Sistemi (AİS) ile yangınlara hızlı müdahale sağlanıyor. Yüzde 46'sı gerçek zamanlı görüntü işleme teknolojisiyle izlenen ormanlık alanlarda yangın algılandığında en yakın muhtarlar haberdar ediliyor ve müdahale için harekete geçiliyor. Ayrıca, Acil İzmir mobil uygulaması ile vatandaşlar yangınları bildirebiliyor ve hızlı müdahale sağlanıyor.