İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarına karşı aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. Eğitim programlarıyla bugüne kadar 900'e yakın orman gönüllüsü oluşturan belediye, bu sayıyı artırmayı hedefliyor. Muhtarlar, yangın eğitimiyle donatılarak köy köy bilgilendiriliyor. Amaç, yangınların önüne geçmek ve doğayı korumak.

Muhtarlara temel yangın eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınları önlemek ve hızlı müdahale sağlamak adına çeşitli stratejiler geliştirdi. Muhtarlar, temel yangın bilgisi, yangın güvenlik önlemleri ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda eğitiliyor. Bu sayede yangınların önlenmesi ve etkili müdahale hedefleniyor.

Eğitim sayesinde yangınlar başlamadan söndürülüyor

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz, kırsal alanlardaki muhtarlara yangın bilinci eğitimleri verdiklerini belirtti. Korkmaz, "Muhtarları, mahallelerde yangın bilinci oluşturmak için önemli bir kaynak olarak görüyoruz. Verilen eğitimler sayesinde birçok yangının başlangıç aşamasında söndürülmesi sağlanıyor," dedi.

Ormanlara giriş yasağına uyun!

Serkan Korkmaz, yangınların küçük ihmaller sonucu çıktığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yaz aylarında ormanlara giriş yasaklarına uyulması ve çöplerin ormanlık alanlara atılmaması gerektiğini vurguladı.

900'e yakın orman gönüllüsü ile etkin mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle bugüne kadar 900’e yakın orman gönüllüsü oluşturdu. Ayrıca, 386 adet yangın tankeri dağıtıldı. Bu tankerler sayesinde yangınlar daha başlamadan kontrol altına alınabiliyor.