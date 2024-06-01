İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla, 1 Haziran'dan itibaren ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yasağın detayları ve kapsamı belirtildi.

Yangın Tehlikesine Karşı Alınan Tedbirler

İzmir Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla aldığı kararı duyurdu. İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararına dayanarak alınan bu tedbir, yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında ormanları koruma amacı taşıyor.

Yasağın Kapsamı

Valilik açıklamasında, "İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine dayanarak, aşağıda sınırları belirtilen ormanlara girişlerin 01.06.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür," denildi.

Yasak Kapsamındaki Ormanlar

Valilik, girişi yasaklanan ormanların listesini de yayınladı. Bu listeye göre, İzmir'de yangın riski taşıyan tüm ormanlık alanlar 31 Ekim'e kadar koruma altında olacak.

1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında girişi yasaklanan ormanlık alanların listesi şöyle;

Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol Güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa İlçesi Merkez Ormanları, Pınarcık Ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası.

Çiçekli Ormanı içerisinde bulunan İzmir İli Kent Ormanı ise bu yasak kapsamında olmadığı ve kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların belirtilen ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola ve piknik yapması, kendilerine ayrılan alanlar harici yasaklandı.

Madde 1- Aşağıda İlçesi, Köyü/Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 2- Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır.

Madde 3- Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir

Madde 4- Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.

Madde 6- Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. – TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

Madde 7- Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8- Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir.

Madde 9- Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara da yapılabilecektir.

A-Girişlerin Yasaklandığı Alanlar:

Ormanın adı : Çiçekli

Ormanın İlçesi: Bornova

Sınırları

Kuzeyi : Manisa il hududu

Doğusu : Yakaköy, Porsuktepe

Güneyi : Bornova Mezarlığı, Palamut mevki, İbrahim Çolakoğlu Çiftliği

Batısı : Kurudere Köyü, Karaçam Köyü ile çevrili Orman alanı.

İçindeki Köyler: Kurudere, Karaçam, Sarnıç, Beşyol, Yakaköy, Çiçekli. (Kent Ormanı hariç)

Ormanın adı : Atatürk Ormanı

İlçesi : Karşıyaka, Bayraklı

Hudutları : Gümüşpala, Bayraklı, Doğançay ile çevrili alan.

3. Ormanın adı : Karacadağ

İlçesi : Menderes

Hudutları

Kuzeyi : Değirmendere, İrbizlik, Tahtalı barajı yolu

Doğusu : Ahmetli, Değirmendere asfaltı.

Güneyi : Gümüldür, Özdere, Çile köyleri

Batısı : Dereboğazı deresi.

İçindeki Köyler : Karacadağ, Yeniköy, Çamönü, Değimendere, Özdere, Çile, Gümüldür.

4. Ormanın adı : Kavaklıdere

İlçesi : Bornova

Hudutları

Kuzeyi : İzmir Ankara asfaltı

Doğusu : Kızılüzüm köyü

Güneyi : Kırıklar, Kaynaklar köyü

Batısı : Kavaklıdere köyü

İçindeki köyler: Kızılüzüm, Kavaklıdere, Kaynaklar.

5. Ormanın adı : Dikmendağı

İlçesi : Seferihisar

Hudutları

Kuzeyi : Yeniköy-Orhanlı yolu

Doğusu : Keler, Çamköy, Şaşal

Güneyi : Gümüldür-Kuşadası asfaltı

Batısı : Orhanlı-Ürkmez eski yolu

İçindeki köyler: Yeniköy, Orhanlı, Kuyucak, Payamlı, Ürkmez, Gümüldür, Çamköy, Keler, Şaşal.

6. Ormanın adı : Çatalkaya

İlçesi : Narlıdere, Balçova, Konak, Güzelbahçe, Karabağlar

Hudutları

Kuzeyi : Narlıdere-Çeşme yolu

Doğusu : Radarlar-Eski İzmir asfaltı

Güneyi : Tekkedağı-Burçakalan sırtı

Batısı : Abdullahağa Askeri Birliği-Çatalkaya, Tekkedağı

İçindeki köyler : Trazlı, Kavacık, Payamlı.

7. Ormanın adı : Başpınar

İlçesi : Menderes

Hudutları

Kuzeyi : Tekkedağı, Burçakalan tepe, Kömür madeni, Belen.

Doğusu : Köm.Mad.Bel.Akçaköy, Çatalca, Künerlik, Örentepe.

Güneyi : Kayaboğazı, Karakaya gediği, Çubuklutepe sırtı.

Batısı : Tekkedağı, Somalıktepe, Malkayatepesi, Kayaboğazı.

İçindeki köyler: Çatalkaya, Görece, Akçaköy, Dereköy, Künerlik, Menderes,

8. Ormanın adı : Foça Ormanı

İlçesi : Foça

Hudutları : Foça-Yenifoça asfaltının sağı ve solu

9. Ormanın adı : Uzunkuyu

İlçesi :Urla

Hudutları

Kuzeyi : Çeşme asfaltı

Doğusu : Urla içmeleri, Yağcılar, Ömer Ali Çiftliği

Güneyi : Kırandağı, Düverli limanı, İskender Yumlu Çiftliği

Batısı : Zeytineli köyü yolu

İçindeki köyler: Uzunkuyu, zeytinler, Zeytineli, Demircili, Yağcılar, Urla

10. Ormanın adı : Parsa

İlçesi : Kemalpaşa

Hudutları

Kuzeyi : Yiğitler köyü-Turgutlu asfaltı

Doğusu : Kurtdedetepe, Hamzababa deresi

Güneyi : Köseoğlu tepe, Çaldağı, Sarıkaya tepe, Akçaoluk tepe sırları

Batısı : Köseoğlu tepe, Sarıkaya sırtı, Sofular deresi

İçindeki köyler: Yiğitler, Bağyurdu beldesi, Sarılar köyü, Sinancılar, Zeamet, Hamzababa, Kurudere

11. Ormanın adı : Fındıklıdere+Çağlan civarı+Ağaçlandırma sahası

İlçesi :Bergama

Hudutları

Kuzeyi : Karakaya, Adamasılan mevki, Dedetepe köplüce mevkii

Doğusu :Bergama, Kozak asfaltı, İncecikler köyü, Mersinliktepe, Bakacıktepe, Gürçambeli mevkii, Komşu kayası, Bağlarbaşı tepe

Güneyi : Geyiklitepe, Çakırlar, Yerli Tahtacı Köyü Bergama-Kozak asfaltına ulaştığı mevki.

Batısı : Yelli gedik tepe, Armutlubelen, Davulcabelen, Yılanlı, Çamlı.

İçindeki köyler: Çakırlar, Yerlitahtacı, Kapukaya, İncecikler, Avunduruk.

12. Ormanın adı : Kırkgeçit-Çatalçam

İlçesi : Kınık

Hudutları

Kuzeyi : Işıklar köyü,Poyracık kasabası,Kınık

Doğusu : Dallıdere,Morukluk,Büyüktepe

Güneyi :Moruklu Büyüktepeden itibaren batıya doğru pilavlıtepe, Killitepe, Beşiktaş tepeleri birleştiren sırt, buradan güney istikametine uzanan ve damdereye inen sırt. Damdere’den Dağtepe’ye çıkan sırt. Dağtepeden batıya doğru Karataştepe, Killitepe ve buradan Kırkgeçit deresine inen ana Germekaya sırtı.

Batısı :Değirmendere, Ortaburuncuk, Arablıçeşmederesi, Karalıkdere ile Dağyoludere arası.

İçindeki köyler: Poyracık Kasabası, Işıklarköyü, Kınık, Karatekeli, Kodukburun, Yayaköy, Kocaömerli.

13. Ormanın adı : Karadere

İlçesi : Kınık

Hudutları

Kuzeyi : Hamzahocalı köyü,ziraat arazileri

Doğusu :Çerkezöldürendere, Aziziye mahallesi, Taştepe mah., Kocaboğazdere, Arapdere.

Güneyi : Değirmencieli

Batısı : Değirmencieli köy yolu

İçindeki Köyler: Hamzahocalı, Değirmencieli.

14. Ormanın adı : Yamanlar-Karagöl

İlçesi : Karşıyaka-Menemen

15. Ormanın adı : Meryemana

İlçesi : Selçuk

Hudutları

Kuzeyi : Efes Harabeleri dışarıda kalmak üzere harabelerin batı hududu.

Doğusu :Selçuk-Aydın asfaltının Meryemana yol ayrımından itibaren Çamlık mevkii.

Güneyi : Aydın il hududu.

Batısı : Selçuk-Kuşadası Efes harebelerinden itibaren Aydın il sınırı

16. Ormanın adı : Mehmetler

İlçesi :Tire

Hudutları

Kuzeyi : Mehmetler, Halkapınar köyü

Doğusu : Üzümler, Küçükkale köyleri

Güneyi : Aydın il hududu

Batısı : Halkapınar, denize bakan tepe mevkii.

İçindeki Köyler: Mehmetler, Halkapınar, Üzümler, Küçükkale.

17. Ormanın adı : Korucuk

İlçesi : Bayındır-Torbalı

Hudutları

Kuzeyi : Sınır burnu, Akkaya tepe, İmam mezarı tepe, Tomba tepe

Doğusu : Başdeğirmenderesi, Karabıyıkdere.

Güneyi : Gurgurdağı, Karataş tepe, Kilistepe, Küllüktepe, Armuttepe

Batısı : Sınırburnu, Karakızlar,Korucuk,Gurgurdağı.

İçindeki köyler:Karaot, Karakızlar, Korucuk, Çakallar, Düverlik, Ormanköy, Helvacı, Kızılcaova köyü, Yukarıpınar köyü, Dernekli, Çınardibi, Osmanlar

18. Ormanın adı : Nif dağı

İlçesi : Kemalpaşa

Hudutları

Doğusu : Kemalpaşa-Torbalı karayolu

Batısı : Kemalpaşa ilçesi hudutları

Kuzeyi : Kemalpaşa-İzmir yolu

Güneyi : Manastırderesi

İçindeki köyler: Kızılüzüm, Kemalpaşa deresi, Karadere, Vişneli.

19.Ormanın adı : Kartal Ormanı

İlçesi : Dikili

Hudutları : Çağlan köyü ile Kozak bölgesi hududu arasında kalan ağaçlandırma sahaları.

İçindeki köyler: Çağlan Soğancı.

20. Ormanın adı : Doğanbey Ormanı

İlçesi : Seferihisar

Hudutları

Kuzeyi : Kavakdere köyü, Seferihisar köy yolu

Güneyi : Ege Denizi

Batısı : Kavakdere köyü, Osman dere mevkii, Ege denizi

Doğusu : Seferihisar-Ürkmez eski karayolu

İçindeki köyler: Doğanbey Beldesi

21. Ormanın adı : Armutlu-Bayramlı yol güzergâhı

İlçesi : Kemalpaşa

Hudutları

Doğusu : Melgeçtepe, Kurbanyurdu tepe-Tonbaktepe

Batısı : Melengeç Deresi, Derecik Boynutepe, Sakarkaya Tepe

Kuzeyi : Armutlu Beldesi

Güneyi : Bayramlı Köyü

İçindeki köyler: Armutlu Beldesi, Bayramlı Köyü

22. Ormanın adı : Kurudere Köyü Hudutlarındaki Tüm Ormanlar, Kestane Deresi

İlçesi : Kemalpaşa

İçindeki köyler : Kurudere Köyü

23. Ormanın adı : Aliağa İlçesi Merkez Ormanları

İlçesi : Aliağa

Hudutları : ilçe merkezi Yerleşim yeri etrafındaki ormanlar

24. Ormanın adı : Pınarcık Ormanları

İlçesi : Aliağa

Hudutları

Kuzeyi : Zıraat Arazisi, Ege Denizi

Güneyi : Zıraat Arazisi

Batısı : Pınarcık Mahallesi, Ege Denizi

Doğusu : Çanakkale Yolu

İçindeki köyler : Çaltıdere Köyü, Pınarcık ve Köstenköy Mahalleleri

25. Ormanın adı : Buca-Sarnıç

İlçesi : Buca-Gaziemir

Hudutları

Doğusu : Buca, Belenbaşı, Karacaağaç asfalt köy yolu

Batısı : Adnan menderes Havaalanı, İzmir –Aydın demiryolu

Kuzeyi : Buca, Gaziemir çevre yolu

Güneyi : Eski Aydın-İzmir karayolu

İçindeki köyler: Belenbaşı, Sarnıç, Karacaağaç, Kaynaklar yıldız mahallesi

26. Ormanın adı : Oğlananası

İlçesi : Menderes

Hudutları

Kuzeyi : İzmir-Aydın otoyolu

Güneyi : Eski Tekeli köyü, Menderes asfalt köy yolu

Batısı : İzmir-Aydın demiryolu

Doğusu : Torbalı ilçe hudutu

İçindeki yerleşim alanları: Oğlananası Beldesi, Tekeli köyü

B-Genel Hükümler:

Çiçekli ormanları içindeki İZMİR İLİ KENT ORMANI bu yasak kapsamında değildir. Kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebilecektir.

C- Cezai Hükümler:

İzmir Valiliğince yukarıda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymalarını, iş bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74.maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre işlem yapılacaktır.