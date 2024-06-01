İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla, 1 Haziran'dan itibaren ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yasağın detayları ve kapsamı belirtildi.
Yangın Tehlikesine Karşı Alınan Tedbirler
İzmir Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla aldığı kararı duyurdu. İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararına dayanarak alınan bu tedbir, yangın riskinin yüksek olduğu yaz aylarında ormanları koruma amacı taşıyor.
Yasağın Kapsamı
Valilik açıklamasında, "İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine dayanarak, aşağıda sınırları belirtilen ormanlara girişlerin 01.06.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür," denildi.
Yasak Kapsamındaki Ormanlar
Valilik, girişi yasaklanan ormanların listesini de yayınladı. Bu listeye göre, İzmir'de yangın riski taşıyan tüm ormanlık alanlar 31 Ekim'e kadar koruma altında olacak.
1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında girişi yasaklanan ormanlık alanların listesi şöyle;
Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol Güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa İlçesi Merkez Ormanları, Pınarcık Ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası.
Çiçekli Ormanı içerisinde bulunan İzmir İli Kent Ormanı ise bu yasak kapsamında olmadığı ve kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların belirtilen ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola ve piknik yapması, kendilerine ayrılan alanlar harici yasaklandı.
Madde 1- Aşağıda İlçesi, Köyü/Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.
Madde 2- Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır.
Madde 3- Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir
Madde 4- Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Madde 5- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.
Madde 6- Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. – TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.
Madde 7- Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
Madde 8- Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir.
Madde 9- Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara da yapılabilecektir.
A-Girişlerin Yasaklandığı Alanlar:
- Ormanın adı : Çiçekli
Ormanın İlçesi: Bornova
Sınırları
Kuzeyi : Manisa il hududu
Doğusu : Yakaköy, Porsuktepe
Güneyi : Bornova Mezarlığı, Palamut mevki, İbrahim Çolakoğlu Çiftliği
Batısı : Kurudere Köyü, Karaçam Köyü ile çevrili Orman alanı.
İçindeki Köyler: Kurudere, Karaçam, Sarnıç, Beşyol, Yakaköy, Çiçekli. (Kent Ormanı hariç)
- Ormanın adı : Atatürk Ormanı
İlçesi : Karşıyaka, Bayraklı
Hudutları : Gümüşpala, Bayraklı, Doğançay ile çevrili alan.
3. Ormanın adı : Karacadağ
İlçesi : Menderes
Hudutları
Kuzeyi : Değirmendere, İrbizlik, Tahtalı barajı yolu
Doğusu : Ahmetli, Değirmendere asfaltı.
Güneyi : Gümüldür, Özdere, Çile köyleri
Batısı : Dereboğazı deresi.
İçindeki Köyler : Karacadağ, Yeniköy, Çamönü, Değimendere, Özdere, Çile, Gümüldür.
4. Ormanın adı : Kavaklıdere
İlçesi : Bornova
Hudutları
Kuzeyi : İzmir Ankara asfaltı
Doğusu : Kızılüzüm köyü
Güneyi : Kırıklar, Kaynaklar köyü
Batısı : Kavaklıdere köyü
İçindeki köyler: Kızılüzüm, Kavaklıdere, Kaynaklar.
5. Ormanın adı : Dikmendağı
İlçesi : Seferihisar
Hudutları
Kuzeyi : Yeniköy-Orhanlı yolu
Doğusu : Keler, Çamköy, Şaşal
Güneyi : Gümüldür-Kuşadası asfaltı
Batısı : Orhanlı-Ürkmez eski yolu
İçindeki köyler: Yeniköy, Orhanlı, Kuyucak, Payamlı, Ürkmez, Gümüldür, Çamköy, Keler, Şaşal.
6. Ormanın adı : Çatalkaya
İlçesi : Narlıdere, Balçova, Konak, Güzelbahçe, Karabağlar
Hudutları
Kuzeyi : Narlıdere-Çeşme yolu
Doğusu : Radarlar-Eski İzmir asfaltı
Güneyi : Tekkedağı-Burçakalan sırtı
Batısı : Abdullahağa Askeri Birliği-Çatalkaya, Tekkedağı
İçindeki köyler : Trazlı, Kavacık, Payamlı.
7. Ormanın adı : Başpınar
İlçesi : Menderes
Hudutları
Kuzeyi : Tekkedağı, Burçakalan tepe, Kömür madeni, Belen.
Doğusu : Köm.Mad.Bel.Akçaköy, Çatalca, Künerlik, Örentepe.
Güneyi : Kayaboğazı, Karakaya gediği, Çubuklutepe sırtı.
Batısı : Tekkedağı, Somalıktepe, Malkayatepesi, Kayaboğazı.
İçindeki köyler: Çatalkaya, Görece, Akçaköy, Dereköy, Künerlik, Menderes,
8. Ormanın adı : Foça Ormanı
İlçesi : Foça
Hudutları : Foça-Yenifoça asfaltının sağı ve solu
9. Ormanın adı : Uzunkuyu
İlçesi :Urla
Hudutları
Kuzeyi : Çeşme asfaltı
Doğusu : Urla içmeleri, Yağcılar, Ömer Ali Çiftliği
Güneyi : Kırandağı, Düverli limanı, İskender Yumlu Çiftliği
Batısı : Zeytineli köyü yolu
İçindeki köyler: Uzunkuyu, zeytinler, Zeytineli, Demircili, Yağcılar, Urla
10. Ormanın adı : Parsa
İlçesi : Kemalpaşa
Hudutları
Kuzeyi : Yiğitler köyü-Turgutlu asfaltı
Doğusu : Kurtdedetepe, Hamzababa deresi
Güneyi : Köseoğlu tepe, Çaldağı, Sarıkaya tepe, Akçaoluk tepe sırları
Batısı : Köseoğlu tepe, Sarıkaya sırtı, Sofular deresi
İçindeki köyler: Yiğitler, Bağyurdu beldesi, Sarılar köyü, Sinancılar, Zeamet, Hamzababa, Kurudere
11. Ormanın adı : Fındıklıdere+Çağlan civarı+Ağaçlandırma sahası
İlçesi :Bergama
Hudutları
Kuzeyi : Karakaya, Adamasılan mevki, Dedetepe köplüce mevkii
Doğusu :Bergama, Kozak asfaltı, İncecikler köyü, Mersinliktepe, Bakacıktepe, Gürçambeli mevkii, Komşu kayası, Bağlarbaşı tepe
Güneyi : Geyiklitepe, Çakırlar, Yerli Tahtacı Köyü Bergama-Kozak asfaltına ulaştığı mevki.
Batısı : Yelli gedik tepe, Armutlubelen, Davulcabelen, Yılanlı, Çamlı.
İçindeki köyler: Çakırlar, Yerlitahtacı, Kapukaya, İncecikler, Avunduruk.
12. Ormanın adı : Kırkgeçit-Çatalçam
İlçesi : Kınık
Hudutları
Kuzeyi : Işıklar köyü,Poyracık kasabası,Kınık
Doğusu : Dallıdere,Morukluk,Büyüktepe
Güneyi :Moruklu Büyüktepeden itibaren batıya doğru pilavlıtepe, Killitepe, Beşiktaş tepeleri birleştiren sırt, buradan güney istikametine uzanan ve damdereye inen sırt. Damdere’den Dağtepe’ye çıkan sırt. Dağtepeden batıya doğru Karataştepe, Killitepe ve buradan Kırkgeçit deresine inen ana Germekaya sırtı.
Batısı :Değirmendere, Ortaburuncuk, Arablıçeşmederesi, Karalıkdere ile Dağyoludere arası.
İçindeki köyler: Poyracık Kasabası, Işıklarköyü, Kınık, Karatekeli, Kodukburun, Yayaköy, Kocaömerli.
13. Ormanın adı : Karadere
İlçesi : Kınık
Hudutları
Kuzeyi : Hamzahocalı köyü,ziraat arazileri
Doğusu :Çerkezöldürendere, Aziziye mahallesi, Taştepe mah., Kocaboğazdere, Arapdere.
Güneyi : Değirmencieli
Batısı : Değirmencieli köy yolu
İçindeki Köyler: Hamzahocalı, Değirmencieli.
14. Ormanın adı : Yamanlar-Karagöl
İlçesi : Karşıyaka-Menemen
15. Ormanın adı : Meryemana
İlçesi : Selçuk
Hudutları
Kuzeyi : Efes Harabeleri dışarıda kalmak üzere harabelerin batı hududu.
Doğusu :Selçuk-Aydın asfaltının Meryemana yol ayrımından itibaren Çamlık mevkii.
Güneyi : Aydın il hududu.
Batısı : Selçuk-Kuşadası Efes harebelerinden itibaren Aydın il sınırı
16. Ormanın adı : Mehmetler
İlçesi :Tire
Hudutları
Kuzeyi : Mehmetler, Halkapınar köyü
Doğusu : Üzümler, Küçükkale köyleri
Güneyi : Aydın il hududu
Batısı : Halkapınar, denize bakan tepe mevkii.
İçindeki Köyler: Mehmetler, Halkapınar, Üzümler, Küçükkale.
17. Ormanın adı : Korucuk
İlçesi : Bayındır-Torbalı
Hudutları
Kuzeyi : Sınır burnu, Akkaya tepe, İmam mezarı tepe, Tomba tepe
Doğusu : Başdeğirmenderesi, Karabıyıkdere.
Güneyi : Gurgurdağı, Karataş tepe, Kilistepe, Küllüktepe, Armuttepe
Batısı : Sınırburnu, Karakızlar,Korucuk,Gurgurdağı.
İçindeki köyler:Karaot, Karakızlar, Korucuk, Çakallar, Düverlik, Ormanköy, Helvacı, Kızılcaova köyü, Yukarıpınar köyü, Dernekli, Çınardibi, Osmanlar
18. Ormanın adı : Nif dağı
İlçesi : Kemalpaşa
Hudutları
Doğusu : Kemalpaşa-Torbalı karayolu
Batısı : Kemalpaşa ilçesi hudutları
Kuzeyi : Kemalpaşa-İzmir yolu
Güneyi : Manastırderesi
İçindeki köyler: Kızılüzüm, Kemalpaşa deresi, Karadere, Vişneli.
19.Ormanın adı : Kartal Ormanı
İlçesi : Dikili
Hudutları : Çağlan köyü ile Kozak bölgesi hududu arasında kalan ağaçlandırma sahaları.
İçindeki köyler: Çağlan Soğancı.
20. Ormanın adı : Doğanbey Ormanı
İlçesi : Seferihisar
Hudutları
Kuzeyi : Kavakdere köyü, Seferihisar köy yolu
Güneyi : Ege Denizi
Batısı : Kavakdere köyü, Osman dere mevkii, Ege denizi
Doğusu : Seferihisar-Ürkmez eski karayolu
İçindeki köyler: Doğanbey Beldesi
21. Ormanın adı : Armutlu-Bayramlı yol güzergâhı
İlçesi : Kemalpaşa
Hudutları
Doğusu : Melgeçtepe, Kurbanyurdu tepe-Tonbaktepe
Batısı : Melengeç Deresi, Derecik Boynutepe, Sakarkaya Tepe
Kuzeyi : Armutlu Beldesi
Güneyi : Bayramlı Köyü
İçindeki köyler: Armutlu Beldesi, Bayramlı Köyü
22. Ormanın adı : Kurudere Köyü Hudutlarındaki Tüm Ormanlar, Kestane Deresi
İlçesi : Kemalpaşa
İçindeki köyler : Kurudere Köyü
23. Ormanın adı : Aliağa İlçesi Merkez Ormanları
İlçesi : Aliağa
Hudutları : ilçe merkezi Yerleşim yeri etrafındaki ormanlar
24. Ormanın adı : Pınarcık Ormanları
İlçesi : Aliağa
Hudutları
Kuzeyi : Zıraat Arazisi, Ege Denizi
Güneyi : Zıraat Arazisi
Batısı : Pınarcık Mahallesi, Ege Denizi
Doğusu : Çanakkale Yolu
İçindeki köyler : Çaltıdere Köyü, Pınarcık ve Köstenköy Mahalleleri
25. Ormanın adı : Buca-Sarnıç
İlçesi : Buca-Gaziemir
Hudutları
Doğusu : Buca, Belenbaşı, Karacaağaç asfalt köy yolu
Batısı : Adnan menderes Havaalanı, İzmir –Aydın demiryolu
Kuzeyi : Buca, Gaziemir çevre yolu
Güneyi : Eski Aydın-İzmir karayolu
İçindeki köyler: Belenbaşı, Sarnıç, Karacaağaç, Kaynaklar yıldız mahallesi
26. Ormanın adı : Oğlananası
İlçesi : Menderes
Hudutları
Kuzeyi : İzmir-Aydın otoyolu
Güneyi : Eski Tekeli köyü, Menderes asfalt köy yolu
Batısı : İzmir-Aydın demiryolu
Doğusu : Torbalı ilçe hudutu
İçindeki yerleşim alanları: Oğlananası Beldesi, Tekeli köyü
B-Genel Hükümler:
Çiçekli ormanları içindeki İZMİR İLİ KENT ORMANI bu yasak kapsamında değildir. Kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebilecektir.
C- Cezai Hükümler:
İzmir Valiliğince yukarıda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymalarını, iş bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74.maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre işlem yapılacaktır.