İzmir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla ormanlara girişi 31 Ekim'e kadar yasaklandı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 22.05.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararının 35. maddesine dayanarak aşağıda sınırları belirtilen ormanlara girişlerin, 01.06.2024 – 31.10.2024 tarihleri arasında yasaklanması, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca uygun görülmüştür." denildi.

1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında girişi yasaklanan ormanlık alanların listesi şöyle;

Çiçekli, Atatürk Ormanı, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere Çağlan civarı ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit-Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal Ormanı, Doğanbey Ormanı, Armutlu-Bayramlı yol Güzergahı, Kurudere Köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa İlçesi Merkez Ormanları, Pınarcık Ormanları, Buca-Sarnıç ve Oğlananası.

Çiçekli Ormanı içerisinde bulunan İzmir İli Kent Ormanı ise bu yasak kapsamında olmadığı ve kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebileceği belirtildi. Ayrıca, vatandaşların belirtilen ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola ve piknik yapması, kendilerine ayrılan alanlar harici yasaklandı.

Madde 1- Aşağıda İlçesi, Köyü/Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Madde 2- Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır.

Madde 3- Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir

Madde 4- Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.

Madde 6- Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. – TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

Madde 7- Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8- Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir.

Madde 9- Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara da yapılabilecektir.