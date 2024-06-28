İlçe belediye başkanları ile potansiyel alanları belirlemek için görüşmelere başladıklarını belirten Başkan Tugay, “Orta gelir grubuna hitap eden mütevazı konutlara ihtiyacımız var. Altyapısı, ulaşımı ve sosyal donatı alanlarıyla nitelikli yaşam alanları yaratarak daha sağlıklı bir kentleşme planlıyoruz” dedi.

Yeni yaşam alanları planlanıyor

Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Gözde Çeviker Çınar ve İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer de sunumlar yaptı. Başkan Tugay, İzmir Girişim Sermayesi Fonu’nun doğru yönetilmesi halinde şehir ve ortaklar için büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Sosyal konut vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, İzmir'in kuzey bölgesinin planlama sürecine ilişkin sunum yaptı. Tugay, bu bölgedeki 5 bin hektarlık konut alanının iyi planlanması gerektiğini belirtti. “Bu bölgede yeni yapılan organize sanayilerde çalışacak insanların yerleşeceği, işe gidip gelmekte zorluk çekmeyeceği, altyapısı ve sosyal donatılarıyla iyi planlanmış sosyal konutlara ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca lüks konutların yüksek maliyetli olması nedeniyle orta gelir grubuna hitap eden mütevazı konutların önemine dikkat çekti.

İlçe Belediyeleriyle koordinasyon

Başkan Tugay, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını ve İzmir'e yeni konutlar kazandırmak için istekli olduklarını belirtti. Kuzey aksta sanayi bölgelerini destekleyecek yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Tugay, yüzde 90’lık yerleşim bölgesi olmaması gereken alanı koruyarak bir planlama yapmayı hedeflediklerini söyledi.