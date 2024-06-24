İzmir'in Konak ilçesindeki bir otelde yaşanan acı olayda, Ege (14) ve Handan (12) Uğraş kardeşlerin ölü bulunmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Olay, ailenin gecelediği otelin resepsiyon görevlisi tarafından fark edildi. Anne Gönül Uğraş'ın ifadesine göre, çocuklarıyla birlikte geçirdiği gece normal seyrinde ilerlerken sabah saatlerinde yaşanan mide bulantısı, trajik sonuçlara yol açtı.

Çocuklarımın öldüklerini sonradan öğrendim

Gönül Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" şeklinde konuştu.

Olayın detaylarına göre, anne Gönül Uğraş'ın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, ancak çocuklarının durumunun ciddiyetinin fark edilmemesi sonucu olayın dramatik bir hal aldığı belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından soruşturma başlatırken, 2 kardeşin ölüm nedeninin otopsi sonucu netlik kazanacağı ifade edildi.