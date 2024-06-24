Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybettikleri düşünülen Ege (14) ve Handan Uğraş (12) kardeşlerin son yedikleri yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında incelenmek üzere gönderildi.

Olayın detayları

Olay, 22 Haziran saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semtinde bir otelde meydana geldi. Çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, dört çocuğuyla birlikte bir otele yerleşti. Ertesi sabah, iki çocuğunu yanına alarak ilaç almak için otelden ayrılan anne, geri dönmedi. Otelde kalan diğer iki çocuğu Ege ve Handan Uğraş, odalarında hareketsiz bulundu.

Annenin ifadesi

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, anne Gönül Uğraş'ın ifadesine başvuruldu. Uğraş, çocuklarıyla bir gün önce odaya yerleştiklerini, çevredeki bir dükkandan konserve balık ve açık kek aldıklarını, sabah kendisini kötü hissedince hastaneye gittiğini ve döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi

Çocukların son yedikleri kek ve konserve ton balığından alınan numuneler, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi. Kesin ölüm sebebi, otopsi raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Son görüntüler

Öte yandan, Ege Uğraş'ın otelin ortak lavabosunu kullanmaya gittiği son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ege'nin yürümekte zorlandığı görüldü.

Geniş çaplı soruşturma

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kardeşlerin otel odasında ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, oteldeki tüm çalışanların ifadeleri alındı ve güvenlik kameraları incelendi.

Cenazeler defnedildi

İki kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek, Bayındır'ın Çırpı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Ege ve Handan Uğraş'ın ölümündeki gizem, laboratuvar sonuçlarının ve otopsi raporlarının tamamlanmasıyla çözülecek. Şu an için en güçlü ihtimal, yedikleri gıdalar nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşamış olmaları. Bu trajik olayın kesin nedeni, detaylı incelemeler sonucunda netleşecek.