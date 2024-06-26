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Açıklamada gıda güvenilirliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması adına etkin kontrollerin devam edeceği aktarıldı.

Kontrollerde otellerin işletme kayıtları, gıdaların izlenebilirlikleri, gıda hijyeni, işletmelerin asgari teknik, hijyenik koşulları, gıdaların muhafaza koşulları, çalıştırılması zorunlu personel istihdamı, çalışanların hijyen eğitim belgeleri gibi hususlarda işletmelerin mevzuata uygunluklarının kontrolüne ağırlık verildiği, gerekli hallerde gıdalardan numune alındığı kaydedildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kent genelinde toplu yemek hizmeti veren otellerde eş zamanlı kontroller yapıldığı ifade edildi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sıcak hava nedeniyle karşılaşılabilecek gıda kaynaklı salgın ve olaylara karşı kentteki otel lerde kontrollerin yoğunlaştırıldığını bildirdi.

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