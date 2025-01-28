İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini artırdı. Turizm potansiyeli yüksek bir kent olan İzmir'de, misafirlerin ve çalışanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği çerçevesinde kritik noktalar inceleniyor. Eksikler tespit edildiğinde işletmelere, bunları gidermesi için belirli bir süre tanınıyor ve süreç titizlikle takip ediliyor.

Alınması gereken hayati önlemler

İzmir İtfaiyesi, yangın güvenliği için otellerde şu temel kriterleri denetliyor:

Yangın merdivenleri: Kapasiteye ve binanın yüksekliğine uygun sayıda ve standartta olması gerekiyor.

Acil çıkış kapıları: Kilitli olmamalı ve kolay erişilebilir olmalı.

Yönlendirme tabelaları: Çift çıkışlı binalarda zorunlu.

Duman dedektörleri ve alarm sistemleri: Özellikle yüksek ve geniş kapasiteli tesislerde bulundurulmalı.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Ahmet Karaman, bu önlemlerin hayati olduğunu belirterek, "Yaptığımız en küçük bir hata can kaybına yol açabilir. Bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.

Otelde konaklayanların dikkat etmesi gerekenler

Proje İnceleme ve Denetim Amiri Mehmet Ekim, otelde konaklayanlara da önemli uyarılarda bulundu. Ekim, "Burada yangın merdiveninin, yangın dolabının yeri belirtiliyor. O nedenle yurttaşların acil durum eylem planına bakması önemli. Yine kaldıkları katta, yangın merdiveninin yerine bakılmalı. Koridorun hangi tarafında yangın merdiveninin bulunduğuna bakmak, hayati önem taşıyor. Herhangi bir yangın veya deprem anında binaların asansörlerini kullanmak güvenli değil. Sadece merdivenleri kullanmak zorundayız. Bunu yaparken de doğru yönlendirme ile o merdivene ulaşmamız gerekiyor. En önemli nokta yangın merdiveni. Diğer önlemler o an için devre dışı kalsa da yangın merdiveni yapıda bulunuyor. Acil çıkış kapısının kilitli olmaması, yönlendirme levhalarının da sağlıklı olması hayat kurtarır" diye aktardı.

Ekim, ayrıca otellerde yangın merdivenlerinin kilitli olmaması gerektiğini ve yönlendirme tabelalarının sağlıklı şekilde çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İzmir’de özel sektör de denetim talep edebiliyor

İzmir İtfaiyesi yalnızca kamu binalarını değil, özel sektör işletmelerini de denetliyor. İşletmeler, yangın güvenliğiyle ilgili İtfaiye Dairesi’nden profesyonel destek alabiliyor. Bu kapsamda, hem çalışanların hem de müşterilerin güvenliği sağlanıyor.