Konak ilçesinin Şair Eşref Bulvarı'nda ilerleyen belediye otobüsünde aniden çıkan yangın, otobüsün 26 yaşındaki kadın şoförü Saide Yazıcı'nın soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın anı ve hızlı müdahale

Olay, Saide Yazıcı'nın kullandığı otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmasıyla başladı. Bir motokuryenin uyarısıyla durumu fark eden Yazıcı, otobüsü hemen durdurarak yolcuların güvenli bir şekilde inmesini sağladı. Ardından yangın tüpüyle yangına müdahale eden Yazıcı, yangını başarıyla söndürdü.

Sakin ve profesyonel müdahale

Saide Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motokuryenin uyarısı sayesinde yangını fark ettiğini ve sakin kalarak hızlı bir şekilde yangına müdahale ettiğini belirtti. Yazıcı, "Sakince arka tarafa doğru ilerledim. Alt kısma eğilerek alevi fark ettim. Motor kapağını açmadan, aradaki boşluktan yangın tüpüyle müdahale etmeye başladım. Söndüğünden emin olunca diğer taraftan kapağı açtım ve tekrar söndürmeye devam ettim. Çok şükür, durumu başarıyla kurtardık" dedi.

Kadın gücü ve kararlılığı

Bir yıldır otobüs şoförlüğü yapan Yazıcı, kadın ve erkek işi diye bir ayrım yapmadığını vurguladı. "Kadının gücünü ve neler yapabileceğini biliyorum. Lütfen hayaliniz varsa peşinden koşun ve gerçekleştirin" diyerek tüm kadınlara ilham verdi.