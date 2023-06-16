İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı öne sürülen 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden H.Y, jandarmayı arayarak, evindeki 2 bin lira ve kurusıkı tabanca ile anahtarı evinde olan park halindeki otomobilinin çalındığını bildirdi.

Yapılan araştırma sonucunda araç, mahalledeki bir bahçede çamura saplanmış şekilde bulundu.

H.Y'nin kredi kartıyla bir marketten alışveriş yapmaya çalıştığı tespit edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Çocuğun suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Otomobilin yanı sıra ele geçirilen para ve kredi kartı ile kuru sıkı tabanca, H.Y'ye teslim edildi.