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Kocaman, kurtarılamadı. M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kiraz-Ödemiş kara yolu üzeri Okka Taşı mevkiinde dün 18.00 sıralarında tali yoldan çıktığı öne sürülen Seren Kocaman'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikleti n sürücüsü Seren Kocaman (23), hayatını kaybetti.

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