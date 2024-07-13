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Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.

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Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

İZMİR (AA) - İzmir’in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobil de çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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