İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki aramada parça tesirli el yapımı patlayıcı ile bir tabanca, üç bıçak ve üç maske ele geçirildi.

Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.