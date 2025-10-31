Doğuş Otomotiv’in yetkili bayisi olarak faaliyet gösteren ve ortaklığını İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile Aliberti Ailesi’nin yürüttüğü Vosmer Otomotiv, EKMAS çatısı altında hizmet veren EGEM Otomotiv’i satın aldı.

Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda ve Porsche markalarının satış ve servis hizmetlerini üstlenen Vosmer, bu hamleyle Peugeot, Opel ve Citroën markalarını da portföyüne ekleyerek İzmir otomotiv pazarındaki etkisini ciddi biçimde artırmış oldu.

Satışın perde arkasında, EKMAS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun inşaat sektöründe beklediği ivmeyi yakalayamaması ve buna bağlı finansal daralma olduğu belirtiliyor. Şirketin Alsancak–Çınarlı’daki EGEM lokasyonunu bu nedenle elden çıkardığı ifade edildi.

Ekmekçioğlu, geçmişte Altay Spor Kulübü başkanlığını yürütmüş; kulübün Süper Lig’e yükselmesinde önemli pay sahibi olmuş ancak sonraki süreçte artan borç yükü nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Altay’ın ligden düşmesinin ardından başkanlıktan ayrılan Ekmekçioğlu’nun otomotivdeki varlığı da bu satışla sona ermiş görünüyor.

Satışla ilgili resmi duyurunun kısa süre içinde paylaşılması beklenirken, firma içinde gerekli bilgilendirmenin yapıldığı öğrenildi. Operasyonun, İzmir otomotiv pazarının son yıllardaki en büyük satın almalarından biri olduğu yorumları yapılıyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Doğuş Grubu’nun aynı çatı altında birden fazla marka temsilinin yapılmasından rahatsız olduğu ve bu durumun mevcut işleyişle uyuşmadığını dile getirdiği öne sürüldü. Bu nedenle Özgener ve Aliberti ailesinin, yeni markalar için farklı bir şirket yapılanması üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.