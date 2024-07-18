Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Üçyol mevkisinde Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. A.S. (28) ve M.M.S. (49) isimli iki kişi, otomobillerini bir kafenin önüne park etmeye çalışırken, kafenin personeliyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. A.S. ve M.M.S. ile kafe çalışanı M.K.K. (22) bacaklarından yaralandı.

Yaralılara müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak A.K. (26), İ.K. (33), A.B.Ö. (23) ve M.Ş. (34) isimli şüpheliler, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla Menderes ilçesi Gümüldür mevkisinde saklandıkları adreste yakalandı. Operasyonda bir adet tabanca ele geçirildi. Diğer şüpheli O.B. (31) ise bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin olay sonrası çevredeki güvenlik kamerası cihazını olay yerinden kaçırdıkları ve boş kovanları topladıkları tespit edildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.