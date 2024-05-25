İzmir'de "Akıllı Kent, Akıllı Otoparklar" projesi kapsamında İZELMAN A.Ş. tarafından işletilen 28 kapalı otoparkta "Plaka Tanıma Sistemi" kurulumuna başlandı. Pilot bölge olarak seçilen Kültürpark Yeraltı Otoparkı'nda uygulamaya alınan sistem, sürücülere kolaylık ve güvenlik sağlamayı hedefliyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Araç otoparka girerken plakası otomatik olarak okunuyor.

Giriş saati, otoparkta kalınan süre ve ücret bilgileri sisteme kaydediliyor.

Çıkışta plaka tekrar okunarak ücret otomatik olarak hesaplanıyor.

Sürücüler, ödemeyi nakit veya kredi kartıyla yapabiliyor.

Sistemin Avantajları

Hızlı ve Kolay: Fiş alıp verme derdine son veriyor, ödeme süresini kısaltıyor.

Fiş alıp verme derdine son veriyor, ödeme süresini kısaltıyor. Kağıt Tasarrufu: Fiş basımını ortadan kaldırarak çevreye katkı sağlıyor.

Fiş basımını ortadan kaldırarak çevreye katkı sağlıyor. Güvenli: Otopark giriş-çıkış kayıtları tutulduğu için güvenlik artıyor.

Otopark giriş-çıkış kayıtları tutulduğu için güvenlik artıyor. Trafik Akışı: Otopark girişlerindeki bekleme sürelerini azaltarak trafik sıkışıklığını önlüyor.

Vatandaşlar Memnun

Kültürpark Yeraltı Otoparkı'nı kullanan İzmirliler, sistemden memnun olduklarını belirtiyor. Hızlı, pratik ve çevre dostu olması nedeniyle uygulamanın yaygınlaşmasını istediklerini ifade ediyorlar.

Sistem Tüm Otoparklara Yayılacak

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen proje, deneme süreci tamamlandıktan sonra İZELMAN'a ait tüm kapalı otoparklarda kullanıma sunulacak.

Ücret ödeme süresi 15 saniyeden 5 saniyeye düşecek

İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü Bölge Şefi Doğan Atıcı, otoparka giren tüm araçların kaydının tutulduğu sistem sayesinde İzmirlilerin otoparkları daha etkin kullanabileceğini vurguladı. Atıcı, “Kültürpark Yeraltı Otoparkı’ndaki araç sayısı günlük ortalama bin 500 iken, etkinliklerin olduğu günler bu sayı 2 bine kadar çıkıyor. Uygulama aşamasına geçen Plaka Tanıma Sistemi, otoparka giren aracın plakasını algılayıp hangi gün, hangi saatte otoparka gelindiyse kayıt altına alıyor. Ayrıca, aracın otoparkta kalma süresi de sistem tarafından kaydediliyor. Uygulamadan önce otoparkımıza gelen vatandaş önce fiş alıyordu ve ücret ödeme süresi de ortalama 15 saniyeyi buluyordu. Sistemle birlikte hem fiş kesilmiyor hem de ücret ödeme süresi ortalama 5 saniyede gerçekleşiyor. Dolayısıyla bekleme süresi azalıyor. Plaka Tanıma Sistemi, vatandaşlarımıza zaman tasarrufu sağlayacağı gibi kâğıt israfının da önüne geçecek. Bu sistem sayesinde daha güvenli bir otopark hizmeti de sunmuş olacağız” dedi.

“Güzel bir uygulama”

İzmirliler de sistemin birçok yönden olumlu olacağı görüşünde. Kültürpark Yeraltı Otoparkı’nı kullanan Ali Cem Ergüven, “Böyle uygulamaların yaygınlaşmasını tercih ederiz. Hem hızlı olması açısından hem de kâğıt israfını önleme açısından güzel bir uygulama” diye konuştu.

“Trafik sıkışıklığını önleyecek”

Zarife Suzan Taneli isimli sürücü de uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirerek “İklim değişikliğini konuşuyoruz. Kıt olan doğal kaynaklarımızı gereksiz harcıyoruz. Bu yüzden kâğıt israfını önlemesi açısından uygulamayı sağlıklı buluyorum. Ayrıca sistemle plakam tanınacağı için otopark önünde beklemeden içeri geçebileceğim. Otopark girişinde trafik sıkışıklığı da bu sayede önlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Fiş arama derdine son”

Plaka Tanıma Sistemi sayesinde otopark fişi sorununun son bulacağını söyleyen Selma Can isimli sürücü ise şöyle konuştu: “Uygulama çok güzel. Fiş arama derdim yok. Çünkü plakam okunuyor ve ücret, fiş uzatılmadan belirlenmiş oluyor. Daha önce bir otoparkta fişi kaybettiğim için ceza almıştım. Uygulama ile kâğıt israfının da önüne geçiliyor. Ayrıca yoğunluk olduğu zamanlarda otopark önünde bekleme süremiz de kısalıyor. Bu yüzden çok faydalı. Güvenlik anlamında da otoparka kaçta girip çıktığımız kayıtlardan görülebilir. Bu uygulamanın yayılmasını isterim.”

Sistem yaygınlaşacak

İhale bedelinin yarısı “Kamuda Dijital Dönüşüm, Mali Destek Projesi” kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından karşılanan sistemin, deneme süresi sonucunda İZELMAN A.Ş.’ye ait tüm kapalı otoparklarda devreye alınması planlanıyor.