Ekim 2024’te göreve başlayan otoyol jandarması ekipleri, Türkiye genelinde 28 ilde önemli başarılar elde ediyor. İzmir’deki Otoyol Jandarması, özellikle göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Otoyol Jandarması İzmir’de güvenliği sağlıyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarması, 80 araç, 405 personel, 10 motosiklet ve 1 mobil denetim aracı ile otoyollarda güvenliği sağlamakta. Gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılan ekipler, özellikle yoğun bölgelerde asayişi sağlamak için hızla müdahalede bulunuyor.

Göçmen kaçakçılığına karşı sert müdahale

Ekipler, özellikle uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede dikkatli bir takip yürütüyor. Dronlar ve kayrokopterler ile havadan, radar sistemleri ile ise karadan denetim yapan jandarma, göçmen kaçakçılığını engellemek için yoğun mesai harcıyor. İzmir’de 10 binden fazla uygulama ve denetim gerçekleştirilirken, 420 kaçak göçmen ve 34 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 16’sı tutuklandı.

Son 2 buçuk ayda önemli başarılar

Son 2 buçuk ayda yapılan denetimlerde, 129 asayiş olayına ve 32 göçmen olayına müdahale edilerek, toplamda 420 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Ayrıca 266 bin 45 şahıs ve 202 bin 508 araç sorgulandı, 3 bin 787 trafik idari para cezası uygulandı ve 16 milyon 586 bin TL’lik ceza kesildi. 18 şahsın sürücü belgelerine alkollü araç kullanmaktan geçici olarak el konulurken, 1 şahsa ise uyuşturucu kullanarak araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Teknolojik güçle güvenlik

Yeni kurulan otoyol jandarması, son derece donanımlı ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla suçlulara göz açtırmıyor. İleri düzey radar teknolojileri, dronlar ve mobil denetim araçlarıyla yapılan uygulamalar sayesinde güvenlik seviyesini yüksek tutan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların huzurunu sağlamaya devam ediyor.