Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Nilüfer Kavşağı’ndan Kemalpaşa istikametine doğru otoyol bağlantı kolunda başlatılan elektronik sistem bakım çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında, sol şerit üzerinde yapılan bakım işlemi nedeniyle bu güzergahı kullanacak sürücüler için trafik akışında yavaşlama bekleniyor.

Çalışmanın 17:00'de tamamlanması bekleniyor

Güvenlik önlemleri alınarak sürdürülen çalışmaların 17:00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Bu süre zarfında, bölgede trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunluklar göz önünde bulundurularak, dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Çalışmaların amacı, trafik güvenliğini artırmak ve elektronik sistemlerin etkin çalışmasını sağlamak. Bu nedenle, yol kullanıcılarının belirtilen bölgede hız limitlerine dikkat etmeleri ve trafik işaret ve levhalarına uymaları önemle rica ediliyor.