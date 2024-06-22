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Ekiğple, sürücülerin güzergahlarını planlarken bu durumu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları gerektiğini belirtti.

Yapılan paylaşıma göre, İzmir'in Pınarbaşı Kavşağı mevkiinde otoyol orta refüjünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İzmir Trafik Birimleri sosyal medya hesaplarında sürücüleri bilgilendirmek üzere bir asayiş haberini paylaştı.

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